Çeşitli suçlardan kaydı olan 6 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Çeşitli suçlardan kaydı olan 6 kişi yakalandı
Ankara'da, Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yürüttükleri operasyonlarda hakkında suç kaydı bulunan 6 kişiyi yakaladı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde bulundurduğu belirlenen 2 kişi, hırsızlık olayının faili 1 kişi, ruhsatsız silah taşıyan 2 kişi ve hakkında yakalama emri bulunan 1 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahısların çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah, cep telefonu ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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