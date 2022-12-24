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Çeşme'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 10:15
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Çeşme'de evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı

Çeşme'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Çeşme Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki 1 evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 510 gram eroin, 210 gram sentetik uyuşturucu, 65 gram afyon sakızı, 4,5 gram esrar, 8 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 5 bin 580 lira ile 20 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. ve A.S, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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