Çeşme'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çeşme Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki 1 evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisine ulaştı.
Adrese düzenlenen operasyonda, 510 gram eroin, 210 gram sentetik uyuşturucu, 65 gram afyon sakızı, 4,5 gram esrar, 8 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 5 bin 580 lira ile 20 avro ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A. ve A.S, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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