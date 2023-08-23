Çeşme'deki silahlı çatışmayla ilgili 8 tutuklama

İzmir’in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı çatışmada 1 güvenlik görevlisinin ölmesi, 2’si tabancayla toplamda 12 kişinin yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 8’i tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Çeşme'deki silahlı çatışmayla ilgili 8 tutuklama

Olay, 19 Ağustos gece saatlerinde Alaçatı Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Eğlence mekanına 2 araç ile gelen 5 şüpheli ile mekanın güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine çıkan silahlı çatışmada güvenlik görevlilerinden Samet Öztaşkın (30) ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 güvenlik görevlisi açılan ateş sonucu, 10 kişi ise çıkan kavgada yaralandı. Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan Samet Öztaşkın müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralanan 2 güvenlik görevlisinin hayati tehlikelerinin olmadığı kavgada, 10 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaşanan korku dolu anlar ise mekandaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin kaçtıkları otomobil İnönü Caddesi'nde boş bir arsada ekipler tarafından terk edilmiş halde bulunurken, olayla ilgili başlatılan soruşturmada ilk olarak M.M., B.Y., O.D., Ü.G., İ.A. adlı 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklandı. 1 şüphelinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hakkındaki adli tahkikatın devam ettiği, bir kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

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