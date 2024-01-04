Silahlı çetelere karşı topyekûn mücadele yürüten El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin Mart 2022’de ilan ettiği OHAL’in başarılı olduğu aktarıldı. Adalet ve Güvenlik Bakanı Gustavo Villatoro yaptığı açıklamada, El Salvador'daki cinayet oranın geçtiğimiz sene yaklaşık yüzde 70 oranında azaldığını vurgulayarak, bir önceki yıl 495 olan cinayet sayısının geçen yıl 154'e kadar düştüğünü belirtti. Bu istatistiğin her 100 bin kişi başına 2,4'lük bir cinayet oranı anlamına geldiğini ifade eden Villatoro, ülkedeki cinayet oranının Kanada dışında Amerika kıtasındaki en düşük oran olduğunu aktardı.

Resmi verilere bakıldığında, El Salvador'da 2021 ve 2020 yıllarında binde fazla, 2019 yılında ise 2 binden fazla cinayet işlendi. Ülkede, Mart 2022’de ilan edilen OHAL ile güvenlik güçlerinin şüpheli çete üyelerini daha hızlı bir şekilde tutuklamasına ve hapse atmasına olanak sağlandı.

Resmi verilere göre, OHAL’in yürürlüğe girmesinden bu yana güvenlik güçleri yaklaşık 75 bin şüpheli çete üyesini tutuklarken, 7 binini daha sonra serbest bıraktı.

AMERİKA KITASININ EN BÜYÜK HAPİSHANESİ İNŞA EDİLDİ

El Salvador’da çetelere karşı savaşta tutuklananların sayısının çok yüksek olması nedeniyle dev bir hapishane inşa edilerek, 1 Şubat 2023 tarihinde hizmete açıldı. Kapasitesi 40 bin kişi olan hapishane, Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olarak tarihe geçti.