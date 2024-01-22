Asrın dolandırıcılığının arkasından Türkiye çıktı. Olay yeri Kuveyt merkez üssü Türkiye

Kuveyt, tarihinin en büyük dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıya kalırken, sanıklara rekor ceza kesti.

Kuveyt Ceza Mahkemesi, Türkiye merkezli olan ve aralarında Arapların da yer aldığı çeteye 40 yıl hapis cezası verdi. Yargıç Abdullah Al-Osaimi başkanlığındaki Ceza Mahkemesi dün, toplam 5 kişiden oluşan Türkiye merkezli çetenin Kuveytlileri dolandırdıklarına karar verirken, haklarında gıyaben 40 yıl hapis cezası verdi.

KUVEYT TARİHİNDE BİR İLK

Türkiye merkezli 5 kişilik çetenin üyeleri hakkında bilgi paylaşılmazken, uluslararası arama için çalışma başlatılırken, çetenin birçok Kuveytli zengin vatandaşı sahte yatırımlara sürüklediği ortaya çıktı.

Çete üyeleri, kara para aklama da dahil birçok gayri yasal faaliyette bulunurken, dava Kuveyt tarihine geçti. Çeteyi Kuveyt tarihine geçiren sebebin ise dedektiflerin yaptığı incelemede yurt içi ve yurt dışı bağlantılı olan ilk çete olmasından kaynaklı olduğu belirtildi.

Çetenin, aldıkları parayı Körfez ve Türk banka hesaplarından aktarmak için gelişmiş ekipmanlar kullandıkları da ortaya çıktı.

INTERPOL TARAFINDAN ARANACAK

Kuveyt Ceza Mahkemesi, birçok vatandaşın başına bela haline gelen bu dolandırıcılıkla mücadele usulleri, işlemleri ve yollarının belirlenmesi sebebiyle yine ülke tarihinde bir ilk yaşandığı belirtildi.

Kuveyt’te ilk kez Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Merkez Bankası ve Mali Soruşturma Birimi iş birliğinde soruşturma yapılması istendi.

Kuveytli yetkililerin 40 yıllık hapis cezası nedeniyle de Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) ile temasa geçerek çok sayıda Kuveytliyi dolandıran kişilerin iadesini talep edeceği belirtildi.

Çetenin, aralarında Türk firmalarının da bulunduğu çeşitli şirketlere yönelik yatırım yapma konusunda kandırıldığı, Kuveytlilerden milyonlarca dinar alındığı belirtildi.