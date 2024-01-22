Asrın dolandırıcılığının arkasından Türkiye çıktı. Olay yeri Kuveyt merkez üssü Türkiye

Kaynak: Patronlar Dünyası
Asrın dolandırıcılığının arkasından Türkiye çıktı. Olay yeri Kuveyt merkez üssü Türkiye
Kuveyt’te yaşanan dolandırıcılık çetesinin arkasından Türkiye merkezli bir çete çıktı. Çete üyesi 5 kişi, yaptıkları usulsüzlüklerle Kuveyt tarihine geçti.

Kuveyt, tarihinin en büyük dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıya kalırken, sanıklara rekor ceza kesti.

Kuveyt Ceza Mahkemesi, Türkiye merkezli olan ve aralarında Arapların da yer aldığı çeteye 40 yıl hapis cezası verdi. Yargıç Abdullah Al-Osaimi başkanlığındaki Ceza Mahkemesi dün, toplam 5 kişiden oluşan Türkiye merkezli çetenin Kuveytlileri dolandırdıklarına karar verirken, haklarında gıyaben 40 yıl hapis cezası verdi.

KUVEYT TARİHİNDE BİR İLK

Türkiye merkezli 5 kişilik çetenin üyeleri hakkında bilgi paylaşılmazken, uluslararası arama için çalışma başlatılırken, çetenin birçok Kuveytli zengin vatandaşı sahte yatırımlara sürüklediği ortaya çıktı.

Çete üyeleri, kara para aklama da dahil birçok gayri yasal faaliyette bulunurken, dava Kuveyt tarihine geçti. Çeteyi Kuveyt tarihine geçiren sebebin ise dedektiflerin yaptığı incelemede yurt içi ve yurt dışı bağlantılı olan ilk çete olmasından kaynaklı olduğu belirtildi.

Çetenin, aldıkları parayı Körfez ve Türk banka hesaplarından aktarmak için gelişmiş ekipmanlar kullandıkları da ortaya çıktı.

INTERPOL TARAFINDAN ARANACAK

Kuveyt Ceza Mahkemesi, birçok vatandaşın başına bela haline gelen bu dolandırıcılıkla mücadele usulleri, işlemleri ve yollarının belirlenmesi sebebiyle yine ülke tarihinde bir ilk yaşandığı belirtildi.

Kuveyt’te ilk kez Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Merkez Bankası ve Mali Soruşturma Birimi iş birliğinde soruşturma yapılması istendi.

Kuveytli yetkililerin 40 yıllık hapis cezası nedeniyle de Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) ile temasa geçerek çok sayıda Kuveytliyi dolandıran kişilerin iadesini talep edeceği belirtildi.

Çetenin, aralarında Türk firmalarının da bulunduğu çeşitli şirketlere yönelik yatırım yapma konusunda kandırıldığı, Kuveytlilerden milyonlarca dinar alındığı belirtildi.

kuwait-palace-justice.jpg

İlgili Haberler
Çetelerle mücadele için OHAL ilan edildi. Cinayetler yüzde 70 azaldı
Çetelerle mücadele için OHAL ilan edildi. Cinayetler yüzde 70 azaldı
Bilirkişi raporu iddiaları doğruladı: Çete üyesi villada işkenceden geçirildi, sonrasında villa tadilata sokuldu
Göçmen kaçakçılığı yapan çeteden polisler çıktı. Boş evlerde yabancılar ikamet ediyor gösterilmiş
Comanchero çetesinden yeni detaylar ortaya çıktı
Son Haberler
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı Ekonomi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
DEVA'dan belediye başkan adayları için etik kurallar bildirgesi Siyaset
DEVA'dan belediye başkan adayları için etik kurallar bildirgesi
Galatasaray'ın başı dertte! 16 oldu her maç artıyor Spor
Galatasaray'ın başı dertte! 16 oldu her maç artıyor
İki İngiliz savaş gemisi Orta Doğu'daki bir limanda çarpıştı Dünya
İki İngiliz savaş gemisi Orta Doğu'daki bir limanda çarpıştı
İzmir'de arabalı vapur seferlerine 'hava muhalefeti' engeli Gündem
İzmir'de arabalı vapur seferlerine 'hava muhalefeti' engeli
Tarımsal girdi fiyat endeksi kasımda arttı Ekonomi
Tarımsal girdi fiyat endeksi kasımda arttı