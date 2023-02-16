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Vakıfbank Şampiyonlar Ligi'nde Play-off turuna yükseldi

CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında Vakıfbank, Igor Gorgonzola'ya 3-1 kaybetti.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 00:20
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CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank Play-off turuna yükseldi

Vakıfbank Şampiyonlar Ligi'nde Play-off turuna yükseldi
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İstanbul'da yapılması gereken ancak "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen karşılaşma, İtalyan ekibinin ev sahipliğinde oynandı.

VakıfBank, Novara kentindeki Pala Igor Gorgonzola Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 19-25, 25-17, 22-25 ve 23-25'lik setlerle 3-1 kaybetti.

Grubunu ikinci sırada tamamlayan VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

Karşılaşma öncesinde Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, VakıfBank oyuncuları ve teknik ekibi sahaya Türk bayrağı ile çıktı.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi play-off turunda VakıfBank, Polonya'nın LKS Commercecon takımıyla karşılaşacak. D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet ise Polonya'nın Grupa Azoty Chemik Police ekibiyle mücadele edecek.

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