İstanbul'da yapılması gereken ancak "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen karşılaşma, İtalyan ekibinin ev sahipliğinde oynandı.

VakıfBank, Novara kentindeki Pala Igor Gorgonzola Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 19-25, 25-17, 22-25 ve 23-25'lik setlerle 3-1 kaybetti.

Grubunu ikinci sırada tamamlayan VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

Karşılaşma öncesinde Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, VakıfBank oyuncuları ve teknik ekibi sahaya Türk bayrağı ile çıktı.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi play-off turunda VakıfBank, Polonya'nın LKS Commercecon takımıyla karşılaşacak. D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet ise Polonya'nın Grupa Azoty Chemik Police ekibiyle mücadele edecek.