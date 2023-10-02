Ceviz ağacı 74 yaşındaki adamın sonu oldu

Amasya'da ceviz dökmek için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Ceviz ağacı 74 yaşındaki adamın sonu oldu

Amasya'da ceviz dökmek için ağaca çıkan 74 yaşındaki İbrahim Çetin yaşamını yitirdi.

Olay, Amasya'nın Halıfeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Çetin (74) ceviz ağacına çıkarak ceviz dökmek istedi. Ağaçtan düşen yaşlı adam yerde baygın halde bulundu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Amasya Şerafettin Sabuncuoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İbrahim Çetin ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun'un Bafra ilçesindeki özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bafra'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen İbrahim Çetin kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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