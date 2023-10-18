Ceviz ağacından 3 kişi düştü

Konya’nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde ceviz toplamak için çıktıkları ağaçtan düşen 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAYNAK: İHA
Ceviz ağacından 3 kişi düştü

İHA'nın haberine göre, Beyşehir’e bağlı Üzümlü Mahallesi'nde bulunan bahçesinde ceviz toplamak için ağaca çıkan 76 yaşındaki Ramazan A., dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan yaşlı adam eşinin çağırdığı ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Beyşehir’e bağlı Sevindik Mahallesi ile Hüyük’ün Kıreli Mahallelerinde de ceviz toplamak için ceviz ağaçlarına çıkan Mevlüt T. İle yabancı uyruklu Esat E. yere düşerek yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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