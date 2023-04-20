Güzel oyuncu Ceyda Ateş, iki yaşını dolduran kızı Talia'nın yeni bir fotoğrafını sosyal medyada hesabından paylaştı. Yorumlar peş peşe geldi
Oyuncu Ceyda Ateş genç iş insanı Buğra Toplusoy ile evli. Eşi Buğra Toplusoy ile Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Ceyda Ateş, uzun bir zamandır burada yaşıyor.
Talia adını verdiği bir kızı bulunan oyuncu, sosyal medyadan ailesi ile alakalı paylaşımlarda bulunuyor.
Ateş son olarak kızının okul hazırlığına dair esprili bir paylaşımda bulundu.
Sabah 7: 30'da kızı Talia'nın okul için kalkıp hazırlandığını takipçilerine aktaran Ceyda Ateş, kızına dair yaptığı son paylaşıma şu notu düştü:
"Günün fotosu sabah 7:30'da kalkıp giyinmiş. Okula böyle gideceğim diye tutturdu"