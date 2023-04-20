Ceyda Ateş'ten kızı Talia'ya dair yeni paylaşım. Günün fotosu

Buğra Toplusoy ile olan evliliğinden dünyaya gelen ve iki yaşını dolduran kızı Talia'nın fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan oyuncu Ceyda Ateş, bu keyifli karelere bir yenisini daha ekledi.

Ceyda Ateş'ten kızı Talia'ya dair yeni paylaşım. Günün fotosu

Güzel oyuncu Ceyda Ateş, iki yaşını dolduran kızı Talia'nın yeni bir fotoğrafını sosyal medyada hesabından paylaştı. Yorumlar peş peşe geldi

Oyuncu Ceyda Ateş genç iş insanı Buğra Toplusoy ile evli. Eşi Buğra Toplusoy ile Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Ceyda Ateş, uzun bir zamandır burada yaşıyor.

Talia adını verdiği bir kızı bulunan oyuncu, sosyal medyadan ailesi ile alakalı paylaşımlarda bulunuyor.

Ateş son olarak kızının okul hazırlığına dair esprili bir paylaşımda bulundu.

ceyda-ates-ic.jpg

Sabah 7: 30'da kızı Talia'nın okul için kalkıp hazırlandığını takipçilerine aktaran Ceyda Ateş, kızına dair yaptığı son paylaşıma şu notu düştü:

"Günün fotosu sabah 7:30'da kalkıp giyinmiş. Okula böyle gideceğim diye tutturdu"

Öne Çıkanlar
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Son Haberler
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti Güncel
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem Güncel
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola Yaşam
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi Spor
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı Magazin
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı Spor
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı