Ceyda Ateş'ten kızı Talia'ya dair yeni paylaşım. Günün fotosu

Buğra Toplusoy ile olan evliliğinden dünyaya gelen ve iki yaşını dolduran kızı Talia'nın fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan oyuncu Ceyda Ateş, bu keyifli karelere bir yenisini daha ekledi.