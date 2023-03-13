13 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ceyhan Nehri kıyısında deprem sonrası büyük yarıklar oluştu

Ceyhan Nehri kıyısında deprem sonrası büyük yarıklar oluştu

Osmaniye'nin Gökçedam köyünde, deprem sonrası Hemite Kalesi'nden Ceyhan Nehri kıyısına kadar uzanan yaklaşık 1 kilometre uzunluktaki alanda büyük yarıklar oluştu. 

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 23:27
Takip Et

Ceyhan Nehri kıyısında deprem sonrası büyük yarıklar oluştu

Ceyhan Nehri kıyısında deprem sonrası büyük yarıklar oluştu
+
Aa
-

(DHA)- Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım ve hasar gören Osmaniye’de 1008 kişi, hayatını kaybederken, 2604 kişi de yaralandı.

Ülkeyi yasa boğan afet sonrası yapıların yanı sıra doğada da ağır tahribat oluştu.

Merkeze bağlı Gökçedam köyünde, arazide deprem sonrası oluşan dev yarıklar ise dikkat çekti.

Hemite Kalesi ile Ceyhan Nehri kıyısına kadar oluşan yaklaşık 1 kilometre uzunluktaki alandaki dev yarıkların, bazı bölgelerde 2 metrelik derinliklerinin olduğu görüldü.

Depremin boyutunu gözler önüne seren görüntüleri, köyde yaşayan Selahattin Cömert, “Köyümüzde depremde 1 kilometrelik büyük yarık ve obruklar oluştu. Afetin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
1
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
2
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
3
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
4
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
5
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
6
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
7
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿Malavi’de Freddy Kasırgası: 99 kişi hayatını kaybetti
﻿Malavi’de Freddy Kasırgası: 99 kişi hayatını kaybetti
﻿Malavi’de Freddy Kasırgası: 99 kişi hayatını kaybetti
﻿Yozgat ve 3 ilçede eğitime kar tatili
﻿Yozgat ve 3 ilçede eğitime kar tatili
﻿Yozgat ve 3 ilçede eğitime kar tatili
﻿Fenerbahçe'nin Zaniolo'yu elinden nasıl kaçırdığı ortaya çıktı. Roma Başkanı'nın Ali Koç'a telefonda ne dediğini Serdar Ali Çelikler açıkladı
﻿Fenerbahçe'nin Zaniolo'yu elinden nasıl kaçırdığı ortaya çıktı. Roma Başkanı'nın Ali Koç'a telefonda ne dediğini Serdar Ali Çelikler açıkladı
﻿Fenerbahçe'nin Zaniolo'yu elinden nasıl kaçırdığı ortaya çıktı. Roma Başkanı'nın Ali Koç'a telefonda ne dediğini Serdar Ali Çelikler açıkladı
﻿Ceyhan Nehri kıyısında deprem sonrası büyük yarıklar oluştu
﻿Ceyhan Nehri kıyısında deprem sonrası büyük yarıklar oluştu
﻿Ceyhan Nehri kıyısında deprem sonrası büyük yarıklar oluştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.