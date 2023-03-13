Çarşı Grubu'ndan Ali Sunal'a 'Biz senin babanı da severdik' paylaşımı. Sosyal medya bu mesajı konuşuyor

Beşiktaş Çarşı Grubu'ndan Ali Sunal'a destek geldi.

Ali Sunal'ın Güldür Güldür Show programında yaptığı açıklamalar sonrası Çarşı Grubu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda Ali Sunal ve babası Kemal Sunal'ın fotoğrafı koyularak, ''Seviyoruz seni Ali Sunal!

Biz senin babanı da çok severdik'' ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Güldür Güldür Show'da sahneye çıkan tiyatrocu Ali Sunal, deprem felaketi hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada gündem olan konuşmasında Ali Sunal, "Çürük binalara imar affı vermek, böyle bir zamanda çadır satmak, bir kişinin bile sorumluluk hissedip istifa etmemesi normal mi?" diye soran Sunal, "Hayır, bu normal değil. Artık normal olan bir vatandaş olarak hesap sormak" şeklinde konuştu.

Sunal’ın sahnedeki konuşması şu şekilde;

"Normalleşmenin peşindeyiz. Mesela fay hattına bina yapmak mıdır normal olan? Ya da depremden sonra arama kurtarmanın gecikmesi normal midir? Denetlenmemiş binalar, parayla satın alınan mimar diplomaları, beceriksiz müteahhitler, liyakatsiz görevliler normal midir? Çürük binalara imar affı verilmesi normal midir?

Binlerce insanı ölüme göndermek normal midir? Ve böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip 'Arkadaş ben yanlış yaptım, özür diliyorum' deyip istifa etmemesi normal midir sizce? Hayır efendim, böyle bir normal yok. Artık normal olan bir vatandaş olarak hesap sormak. Artık normal olan her felaketi kadere bağlayanı değil o felaket olmadan önce bilimi dinlemektir. Bundan sonra normal olan yetki veren kişinin akrabasına, ailesine, partilisine, arkadaşına yaptırması değil, uzman olana yaptırmasıdır."