Altındaki yükseliş sürerken vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? 1 Temmuz altın ne kadar kaç TL?
1 TEMMUZ CUMARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın alış: 1.597,50 TL
Gram altın satış: 1.597,99 TL
1 TEMMUZ CUMARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Çeyrek altın alış: 2.573,00 TL
Çeyrek altın satış: 2.675,00 TL
1 TEMMUZ CUMARTESİ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış: 10.242,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 10.651,00 TL
1 TEMMUZ CUMARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Yarım altın alış: 5.130,00 TL
Yarım altın satış: 5.351,00 TL
1 TEMMUZ CUMARTESİ 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?
22 ayar bilezik alış: 1.452,09 TL
22 ayar bilezik satış: 1.566,33 TL