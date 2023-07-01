Çeyrek altın bugün ne kadar? 1 Temmuz altın ne kadar kaç TL?

Çeyrek altının son zamanların en yüksek seviyelerini görmesinin ardından vatandaşlar altın fiyatlarının ne kadar kaç TL olduğunu merak ediyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? 1 Temmuz altın ne kadar kaç TL?