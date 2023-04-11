Çeyrek altın bugün ne kadar? 11 Nisan Salı altın ne kadar kaç TL?

Altındaki yükseliş sürerken gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatlarındaki yükselişle vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? 11 Nisan Salı çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

11 NİSAN SALI GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.237,80 TL

Gram altın satış: 1.238,02 TL

11 NİSAN SALI ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.081,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.105,00 TL

11 NİSAN SALI CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 8.300,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 8.394,00 TL

11 NİSAN SALI YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 4.162,00 TL

Yarım altın satış: 4.212,00 TL

11 NİSAN SALI 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.158,24 TL

22 ayar bilezik satış: 1.238,02 TL