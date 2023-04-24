Çeyrek altın bugün ne kadar? 24 Nisan Pazartesi altın ne kadar kaç TL?

En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altın fiyatlarındaki dalgalanmalar bayramdan sonrada sürmeye devam ediyor. Vatandaş gram ve çeyrek altının bayramda ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? 24 Nisan Pazartesi çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?