Çeyrek altın bugün ne kadar? 24 Nisan Pazartesi altın ne kadar kaç TL?

En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altın fiyatlarındaki dalgalanmalar bayramdan sonrada sürmeye devam ediyor. Vatandaş gram ve çeyrek altının bayramda ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? 24 Nisan Pazartesi çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

Çeyrek altın bugün ne kadar? 24 Nisan Pazartesi altın ne kadar kaç TL?

Altındaki yükseliş sürerken gram altın tüm zamanların en yüksek seviyelerindeki yerini koruyor. Altın fiyatlarındaki yükselişle vatandaş bayram sonrasında gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? 24 Nisan Pazartesi çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

24 NİSAN PAZARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.234,43 TL

Gram altın satış: 1.234,66 TL

24 NİSAN PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.190,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.245,00 TL

24 NİSAN PAZARTESİ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 8.732,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 8.887,00 TL

24 NİSAN PAZARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 4.379,00 TL

Yarım altın satış: 4.464,00 TL

24 NİSAN PAZARTESİ 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.233,24 TL

22 ayar bilezik satış: 1.233,46 TL

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