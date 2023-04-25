Çeyrek altın bugün ne kadar? 25 Nisan Salı altın ne kadar kaç TL?

En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürmeye devam ediyor. Vatandaş gram ve çeyrek altının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? 25 Nisan Salı çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?