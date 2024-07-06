Çeyrek finalde hayalleri yıkan görüntüyü açıkladı

Bir tarafta Ronaldo…

Dünya futbolunun son 20 yılına imzasını atan Portekizli bir yıldız, bir Ronaldo…

Diğer tarafta ise futbolun önümüzdeki 20 yılda isminden bahsettirecek Fransız Mbappe…

Fransa’nın genç yıldızı, aynı zamanda Portekizli Ronaldo’nun da sıkı hayranı…

Sadece hayranı olarak kalmamış, onu kendisine idol olarak da seçmiş…

Onun gibi çalım atmak, onun gibi topa vurmak, onun gibi topla dripling yapmak, onun gibi yükselip topa kafa vurmak…

Kısacası Ronaldo gibi bir futbolcu olmayı hayal etmiş…

Çocukluk odasının duvarlarını Ronaldo fotoğrafları ile süslemiş ve o Ronaldo’nun fotoğraflar ile poz vermiş Mbappe…

Onun göre, Brezilyalıların Ronaldinho’su da Ronaldo’su da dünyanın gelmiş geçmiş iyi futbolcuları.

Ama Portekiz’in Ronaldo’nun gözündeki ve gönlündeki yeri bambaşka…

Maç öncesinde de “Cristiano Ronaldo’ya karşı oynamak bir onurdur benim için. Birimiz kazanacak ama Cristiano Ronaldo her zaman bir efsanedir ve hep öyle olacak. Real Madrid’deki hikayesi benzersizdi. Ben de öyle bir şey yapmak istiyorum” demiş…

Harika bir iltifatta bulunmuş…

Fransız yıldız şunu söylemeye çalışmış, “Ronaldo’nun geçtiği yollardan geçmek istiyor ve onun gibi efsane olmak istiyorum” diyerek, gönlünden geçeni itiraf etmiş…

Dünyanın futbolseveri, bu iki yıldızı izlemek için geçtiler televizyonlarının karşısına.

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D Grubunda Avusturya’yı 1-0 mağlup eden Fransa, Hollanda ve Polonya ile de berabere kalarak çeyrek finale yükseldi…

Çeyrek finalde ise Belçika’yı 1-0 mağlup eden Horozlar, Portekiz ile eşleşti…

Gruptaki ilk maçında Çekya’yı 2-1, ikinci maçta ise A Milli Takımımızı 3-0 mağlup eden Ronaldo’lu Portekiz ise son maçta Gürcistan’a 2-0 yenilmesine rağmen, gruptan çıktı…



Grup lideri olarak adını bir üst tura yazdıran ve Slovenya ile karşı karşıya gelen Portekiz, normal süresi ile uzatmaları 0-0 biten maçta penaltılara gitti…

Heyecan dolu müsabakayı Portekiz seri penaltılarda 3-0 kazanarak Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi…

Avrupa futbolunun iki önemli ülkesi ilk 8’e kalmak ve İspanya’nın rakibi olmak için çıktılar sahaya…

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Fransa çok adamla savunma yaparken, Portekiz ise Fransa’nın tam tersine hücumda daha kalabalık bir görüntü verdi…

Ronaldo’nun takımı Portekiz, erken bir gol bulabilmeyi ve oyunu kontrol altına almayı hedefledi…

Bernardo, Fernandez, Leao ve Ronaldo ile Fransa kalesine yüklenen Portekiz, savunmada ise Fransa’nın gol girişimlerini tehlike büyümeden önlemeyi bildi…

Açık konuşmak gerekirse, Fransa takımında herkes Mbappe’nin ayaklarına baktı…

Griezmann getirecek, Mbappe atacak, Fransa turu geçecek beklentisi boşa çıktı…

Portekiz için de geçerli bu söylediklerim…

Onlar da Ronaldo’nun ayaklarına baktılar, ama Ronaldo da eski formundan uzaktı…

Maçın ilk 30 dakikasında iki takım da ciddi bir gol girişiminde bulunamazken, oynadıkları futbol ile tribünleri de memnun edemediler açıkçası…

Günün ilk maçı olan Almanya-İspanya karılaşmasında inanılmaz bir heyecan fırtınası yaşanırken, Portekiz-Fransa maçında aynı heyecan yaşanmadı…

İki takımın da temel eksiği, hücumda ki final pas ve vuruşlarındaki beceri noksanlıklarıydı…

Doğru tercihleri ve vuruşları yapamamanın sıkıntısını yaşadılar…

İlk yarıdaki oyun, ne tribünlerin ne televizyon başındakilerinin ne de oyuncuların beklentilerinden çok uzaktı…

Dolayısıyla da maçın ilk yarısını 0-0’a bağladılar ve soyunma odasına bu skorla gittiler.

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İkinci yarıya iki takım da skoru değiştirmek ve maçı uzatmaya götürmemek için başladılar…

Özellikle Horozlar, savunmayı boşaltıp, hücumda çok adamla geldiler Portekiz kalesine, ancak organize olamadıkları için, bu gelişlerin hepsinde boş döndüler…

Sonrasında ise Portekiz, oyundaki dengeyi kurdu ve 59’da Leao, 61’de Fernandes, 63’de Vitinha ile girişimleri vardı, ama gol yoktu…

67’de oyuna giren Fransız Dembele adeta uyandırma servisi görevi yaptı ve Horozlar vites yükseltti…

Heyecanı ve ritmi düşük maç için hiç fena sayılmayacak gol girişiminde bulundu Fransızlar…

Ama turnuvadaki oynadığı maçlarda yaşandığı gibi gol vuruşuna dair şansızlık ve beceriksizlikler kendisini yine hissettirdi ve bir türlü golle buluşamadı Fransa…

Portekiz’in da Fransa’dan farkı yoktu…

Tekrar gibi olacak ama, onlar da Ronaldo’dan beklediler her şeyi…

Gayretli ama üretkenlikten uzak Ronaldo yokları oynadı…

Maç boyunca attığı boş koşular da, 37 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu olumsuz etkiledi…

Hem Portekizlilerin, hem de Fransızların bekledikleri gol gelmeyince maç uzatmalara gitti…

Uzatmanın ilk 15’i de golsüz geçildi…

İkinci uzatma da ise iki takım da kaza kurşununa hedef olmamak için çok dikkatli bir oyunu tercih ettiler, haklı olarak…

Son çeyreklik uzatmada da gol sesi çıkmadı ve seri penaltı atışlarına gidildi…

Penaltı atışlarında Portekiz tekleyince, Fransa bunu fırsata çevirdi ve yarıfinale çıkarak, İspanya’nın rakibi oldu.