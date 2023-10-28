Ceza kesilen taksici: Ben Eyüp Sultan'ın torunuyum

Kadıköy'de kurallara uymadıkları belirlenen 13 taksiciye çeşitli cezalar yazıldı. Ceza yiyen bir taksici gazetecilere, "Sizi Allaha havale ediyorum. Ben Eyüp Sultan'ın torunuyum "dedi.

KAYNAK: DHA
Ceza kesilen taksici: Ben Eyüp Sultan'ın torunuyum

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde taksilere yönelik denetim yaptı.

Denetimde durdurulan taksilerin evrakları tek tek kontrol edildi. Denetimler kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller de yapıldı.

7 taksi şoförüne kemer takmadığı için 436'şar liradan 3 bin 52 lira, 3 taksi şoförüne trafik işaret levhalarına uymamaktan bin 308 lira ve 3 taksi şoförüne de trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten bin 308 lira olmak üzere toplam 5 bin 668 lira ceza yazıldı.

Emniyet kemeri takılı olmadığından ceza yazılan taksi şoförü, "Kendinize gelin. Başka işiniz yok mu sizin? Bu trafikte 4 saattir yoldayım. Yolcular takmış kemeri. Allahtan korkun. Sizi Allaha havale ediyorum. Ben Eyüp Sultan'ın torunuyum" diyerek kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Ceza yazılan başka bir taksi şoförü “Kemerim takılıydı, ben hep böyle takıyorum. Polis ekipleri uygun takılı olmadığını söylüyor. Hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

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