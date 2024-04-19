Cezaevi firarisi Aksaray’da yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, “Cezaevi firarisi, kasten öldürme, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçlarından aranan ve hakkında 25 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. isimli şahsın yurtdışına kaçacağı ihbarına ulaşıldı.

Bilgi üzerine, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen istihbarat ve Alayhanı Jandarma Karakol ekipleri tarafından şahsın saklandığı yerin tespit edilmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Şahsı kaçmak üzereyken yakalayan jandarma ekipleri, firariyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı ve cezaevine gönderildi.