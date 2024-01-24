Cezaevi firarisi evine kaçış tüneli kazmış. Silah atölyesine dönüştürmüş

Kaynak: DHA
Cezaevi firarisi evine kaçış tüneli kazmış. Silah atölyesine dönüştürmüş
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 25 suçtan kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı saklandığı adreste operasyonla yakalandı. Zanlının evin içerisinde kömürlüğe geçiş sağlayan bir tünel kazdığı ve burada silah üretip uyuşturucu madde sattığı tespit edildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri, hakkında kesinleşmiş 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan G.D.'nin ilçedeki bir adreste saklandığını tespit etti.

Durum üzerine fiziki ve teknik takip başlatan polis, adresin çevresinde önlem alarak bir süre gözetim altında tuttu.

25 suç kaydı bulunan G.D.'nin adreste olduğunun belirlenmesi üzerine eve baskın düzenlendi.

YATAK ODASINDAN KÖMÜRLÜĞE TÜNEL KAZMIŞ

Ancak polisler içeri girdiklerinde G.D.'yi evde bulamadı. Yapılan detaylı aramada yatak odasında yer alan dolabın çekmecesi ile üzeri gizlenen tünel bulundu.

Ekipler geçiş yaptıkları tünelin, dar bir koridorun ardından kömürlüğe çıktığını belirledi.

Kömürlük kapısında yasaklı ırk olan Pitbul cinsi köpeği olduğunu gören polis, veteriner aracılığıyla köpeği etkisiz hale getirdi.

Daha sonra da kömürlük kapısından giriş yapan ekipler, G.D.'yi burada saklanırken yakaladı.

KÖMÜRLÜĞÜ SİLAH ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞ

G.D.'nin kömürlüğü silah üretimi yaptığı bir atölyeye dönüştürdüğü ortaya çıktı.

Adreste ve kömürlükte yapılan aramada, 9 ruhsatsız tabanca, 74 farklı çaplarda tabanca fişeği, 10 farklı boyutlarda ruhsatsız tabanca sürgü kapağı, silah üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme, 844 yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hapı, 140 gram metamfetamin, hassas terazi ve 11 bin TL ele geçirildi.

Polis baskınıyla yakalanan cezaevi firarisinin evine kaçış tüneli kazdığı oraya çıktı - 6

Kasten yaralama, gasp, motosiklet hırsızlığı, uyuşturucu kullanma, ateşli silah bulundurma ve açıktan hırsızlık gibi 25 dosyadan suç kaydı da bulunan G.D., gözaltında alındıktan sonra cezaevine teslim edildi.

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