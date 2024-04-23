Cezaevi firarisi yakalandı

Hakkında kasten öldürme suçundan 42 yıl 40 ay 47 gün hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıs, Karabük Açık Cezaevi Müdürlüğünden 7 Nisan günü firar etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucunda, şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün konu hakkında yaptığı açıklamada, "Şehrimizde vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini bozacak her türlü suçun önlenmesine, faillerinin en kısa sürede yakalanarak adalet önüne çıkartılmasına ve suçluların aramızda rahat rahat dolaşmasına asla izin verilmeyecek olup, konu ile ilgili çalışmalarımız ve mücadelemiz durmaksızın devam edecektir” ifadelerine yer verildi.