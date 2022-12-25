Cezaevinde ölüme terk edilen Avar'ın avukatı Erdoğan’a mektup yazdı “Beni tanımadı” dedi

Avukat Aykanat Kaçmaz’ın 2 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a cezaevinde ölüme terk edilen emekli korgeneral Vural Avar'ın sağlık durumuyla ilgili mektup yazdığı ortaya çıktı.

Oda TV'de yer alan habere göre, Aykanat Kaçmaz’ın mektubu şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanım.

Ben kamuoyunda 28 Şubat davası olarak adlandırılan davada birden fazla hükümlü ya da sanık avukatlarından birisiyim.

Ankara Sincan F Tipi Cezaevinde bu davada ceza almış müvekkillerimi rutin şekilde ziyaret ediyorum.

01.02.2022 tarihinde, kendi müvekkillerimi ziyarete giderken, benim müvekkilim olmayan, bu davada müebbet hapis cezasının infazı yapılan Vural Avar isimli hükümlüyü ziyaret ederek selamlarımı götürmemi eski bir meslektaşı istedi.

Kendisini hiç ziyaret etmemiştim, benim müvekkilim de değildir ancak, dava ile ilgili bir küçük sorum da olacağından kabul ettim.

“KENDİMİ TANITTIĞIM HALDE DE TANIMADI”

Birden fazla kişinin müvekkili olduğumu söylemiştim, aslında en çok müvekkile sahip olanlardan ve duruşmalarda da bu yüzden zorunluluk olarak daha fazla göz önünde olan bir avukatım. Ancak Vural Avar beni tanımadı ve neden geldiğimi de anlamadı. Kendimi tanıttığım halde de tanımadı. Zaman içinde unuttuğunu düşünmüştüm ancak, kendisini yıllardır tanıyan ve birlikte görev yaptıkları eski meslektaşını da hatırlamayınca (hatırlamış gibi yaptığı, durumu kurtarmaya çalıştığı çok belli oluyordu) akıl sağlığının bu duruma geldiğini anladım.

Dava ile ilgili sorduğum sorulara da hatırlamadığından cevap veremediği gibi bağlantısı olmayan başkaca konulardan bahsetti.

Bir yakınım da bu durumda olduğundan (annem) durumunu anlamakta zorlanmadım.

Vural Avar’ın beyin-akıl sağlığı olağanüstü ölçüde bozulmuş durumdadır. İçinde bulunduğu durumu, geçmiş yaşadıklarını anlayacak, zaman, yer ve kişi olgusunu kavrayacak durumda artık değildir.

Sayın Cumhurbaşkanım, bu davaya olan yaklaşımlarınızı, dava sanıklarının ceza alması gerektiğine dair aşamalardaki siz ve yakın çevrenizin yaklaşımlarınızı biliyorum. Bu tartışmalar hukuk önünde değerlendirilir ve adalet yerine getirilir.

“CEZALANDIRMA AMACINI ANLAYACAK SEVİYEDE DEĞİL”

Ancak Vural Avar’ın durumu hukuki haklılık haksızlık tartışmasının önünde, artık hayatının son dönemlerini yaşayan bir kişinin, hangi eyleminin sonucu olarak cezaevinde olduğu ve infaz amacıyla orada tutulduğunu kavrayacak, yani cezalandırılma amacının ne olduğunu anlayacak seviyede değildir.

Tıp biliminin konusu olmakla birlikte bu konuda girişiminizin olması gerektiğine, Anayasanın 104/16ncı maddesindeki yetkinizi kullanmanız gerektiğine inanıyorum.

Ailesinin ya da avukatının bu başvurumdan haberleri bulunmamaktadır. Bu başvurumu sadece vicdani sorumlulukla, bir vatandaş olarak yapıyorum ve ismimin gizli tutulmasını istiyorum.

Artık cezaevinde kalmasının kendisini ıslah etmesi olanağı olmadığı, cezaevinde kalmasının sebep ve sonuçlarını kavrayamayacak halde olan Vural Avar’ın tarafınızdan affedilmesini değerlendirmenizi talep ediyorum. Saygılarımla.”