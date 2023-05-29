Cezaevindeki babanın, kızının cenazesine katılabilmesi için sokaklara döküldüler

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşanan olayda, Merve Altınalmaz'ın evinde ölü olarak bulunması üzerine babası Yaşar Altınalmaz'a cenazeye katılması için cezaevinde bulunduğu gerekçesiyle izin verilmemesi tepkilere neden oldu.

Cezaevindeki babanın, kızının cenazesine katılabilmesi için sokaklara döküldüler

Yaklaşık 150 kişilik bir grup, bu duruma tepki göstererek Emniyet Müdürlüğü binasına yürüdü. Ancak polis görüşmeleri sonucu kalabalık ikna edilerek dağıldı.

Olay, cumartesi günü Yenimescit Mahallesi'nde meydana geldi. Merve Altınalmaz'dan haber alamayan yakınları, evine gittiğinde Altınalmaz'ın hareketsiz halde salonunda yattığını fark etti.

Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildiren yakınları, Altınalmaz'ın hayatını kaybettiğini belirtti. Altınalmaz'ın vücudunda kesici, delici veya darbeye bağlı yara izine rastlanmadı. Olay yerine gelen savcı ve polis ekipleri inceleme yaptıktan sonra Altınalmaz'ın cansız bedeni Keşan Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Altınalmaz'ın bir gece önce yeğeni S.D.'ye yaşamına son vereceğini söylediği iddia edildi.

CEZAEVİNDEKİ BABAYA İZİN VERİLMEYİNCE YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Merve Altınalmaz’ın cenazesi, Edirne Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, Keşan’a getirildi. Genç kızın cenazesinin bugün toprağa verileceği duyuruldu. Cenazeye katılmaları için Edirne Kapalı Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan anne Elif ve baba Yaşar Altınalmaz'a izin verilmesi istendi. Anne Elif Altınalmaz’a izin verilirken, baba Yaşar Altınalmaz’a kızının cenazesine katılması için izin verilmedi.

Bunun üzerine saat 16.00 sıralarında Yenimescit Mahallesi’nde toplanan Altınalmaz ailesinin yakınları ve komşularından oluşan çoğunluğu kadın yaklaşık 150 kişi, duruma tepki göstererek, Büyük Cami Mahallesi’ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önüne yürüdü. Çok sayıda polis emniyet müdürlüğü binası önünde güvenlik önlemi aldı. Grup, Yaşar Altınalmaz’ın kızının cenazesine katılması için cezaevinden savcılıkça izin verilmesini istedi. Altınalmaz ailesinin akrabalarından bazıları emniyete alınarak, yetkililerle görüştürüldü. Emniyet önündeki kalabalık grup ise polisin görüşmeleri sonucu ikna edilerek dağıtıldı.

CENAZENİN DEFNİ BİR GÜN ERTELENDİ

Baba Yaşar Altınalmaz’ın cezaevinden çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle cenaze ertelendi. Yaşar Altınalmaz’ın kızının cenazesine cezaevinden izinli katılabilmesi için yeniden görüşme yapıldığı öğrenildi. Merve Altınalmaz’ın cenazesinin yarın, öğle vakti İki Minareli Çarşı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

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