16, 8 milyar dolar. Mehmet Şimşek açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
16, 8 milyar dolar. Mehmet Şimşek açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sonrasındaki dönemi kapsayan Haziran 2023-Şubat 2024 tarihinde, 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleştiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin artık geçmiş döneme kıyasla uygun maliyetli dış finansman sağladığını ifade etti. Bakan Şimşek, 2023 yılının ilk beş ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olduğunu aktardı ve Haziran 2023- Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleştiğini belirtti.

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Söz konusu verileri değerlendiren Şimşek, "Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt" çıkışında bulundu. Konu hakkında, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şimşek, "Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda yüzde 96’dan yüzde 149’a; reel sektörde yüzde 73’ten yüzde 118’e yükseldi. Yılın ilk dört ayında 3,7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10,7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar eurobond ihraç etti" ifadelerini kaydetti.

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