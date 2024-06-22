Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptı

Kardeşköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir şahsın evinden yaklaşık 15 bin TL değerinde cep telefonu çalındı.

Jandarma ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine giderek hırsızlık vakasını araştırdı.

Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık şüphelisi M.E.O.'nun, Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıktığı ve başka bir suçtan dolayı burada bulunduğu belirlendi.

M.E.O. jandarma ekipleri tarafından yakalanırken çalınan cep telefonunu sahibine teslim edildi.