Cezaevinden yeni çıkan şahıs sevgilisinin canı sıkınca otomobil çaldı yine cezaevine girdi. Bursa'da filmleri aratmayan olay

Kaynak: İHA
Cezaevinden yeni çıkan şahıs sevgilisinin canı sıkınca otomobil çaldı yine cezaevine girdi. Bursa'da filmleri aratmayan olay
Bursa’da 1 ay önce cezaevinden çıkan ve canı sıkılan sevgilisini gezdirebilmek için otomobil çalan şahıs, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Çırpan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 2 şüpheli şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra bir otomobili çalarak olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde, işe gitmek için evinden çıkan otomobil sahibi ise aracını bulamayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın yaşandığı bölgede bulunan yaklaşık 50 güvenlik kamerasını incelemeye aldı ve yapılan incelemeler sonucunda, şüpheli şahısların kimliklerini tespit edildi.

Şahısların, 22 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki A.Y. ve 18 suç kaydı bulunan 28 yaşındaki Y.Ç. olduğunu belirleyen polis ekipleri, 2 şahsı Yeşilova Mahallesi’nde kıskıvrak yakaladı.

aw187429-03.jpgSEVGİLİSİNİN CANI SIKILDI DİYE…

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen A.Y.i olay hakkında verdiği ifadesinde, "Sevgilimin canı sıkılıyordu, ben de gittim otomobil çaldım" ifadesini kaydetti. A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A.Y. isimli şahsın, başta otomobil hırsızlığı olmak üzere 22 suç kaydı bulunduğu ve 1 ay önce, otomobil hırsızlığı suçundan girdiği cezaevinden çıktığı öğrenildi.

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