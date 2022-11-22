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100 bin kişi kurala uymadı Cezalar yolda

İkinci el otomobil satışlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı radarına aldı. Bir yıl içerisinde 3'ten fazla araç satanlar tespit edildi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 17:03
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Cezalar yolda. 100 bin kişi kurala uymadı

100 bin kişi kurala uymadı Cezalar yolda
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İkinci el araç piyasası denetim altına alındı. Bir yıl içerisinde 3'ten fazla araç satanlar tespit edildi.Otomobilde gözler sıfır otomobiller için ÖTV matrah düzenlemesine çevrilirken, ikinci el araç piyasası da takibe alındı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı, yönetmeliği yayımladı, Hazine ve Maliye Bakanlığı da vergi incelemesine başladı. Bir takvim yılı içerisinde, vekalet ile satış yapanlar da dahil, 3'ten fazla araç satanlar incelendi

Yapılan incelemede 100 bin kişinin kurala uymadığı belirlendi.Yetki belgesi olmayan ve bir takvim yılı içerisinde 3’ten fazla araç satan kişilere, tebligatlar gönderiliyor.

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