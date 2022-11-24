Hani enflasyona kimse ezdirilmemişti. Vergi harç ve cezalara gelen 122,93 zam geldi

Vergi, harç ve cezaların artışında belirleyici olan yeniden değerleme oranı, yani zamlar belli oldu.TÜİK'e göre enflasyon yüzde 85,51. Ancak yeniden değerlendirme oranı yüzde 122,93. Yorumlar işte gerçek enflasyon yönünde. Yapılan bu zam vatandaşın canını yakacak türden.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda yüzde 85,51 olarak açıkladı. On iki aylık ortalamalara göre yurt içi ÜFE ekimde yüzde 122,93 olarak belirlendi. Bu rakam yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor. Ceza, harç ve vergi artışları için kullanılan Yeniden Değerleme Oranı ekim ayı enflasyonu ile birlikte açıklanmış oldu. Buna göre, yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yeniden Değerleme Oranını bu şekliyle açıklarsa, 2023 yılında trafik cezası, harçlar ve bazı vergi türleri bu oranda artacak.

Vergi Usul Kanunu uyarınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor.

YENİ ÜCRETLER

6 aylık pasaport harcı 309 lira 17 kuruştan 689 lira 24 kuruşa çıkacak. 3 yıl ve üstünde süreli pasaport harcı bin 48 liradan 2 bin 337 lira 95 kuruşa yükselecek.

A sınıfı ehliyet harcı, 370 liradan 825 lira 87 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek.



2023'te özel iletişim vergisinde de yüzde 122,93 oranında artış olacak. Yurt dışından getirilen telefonlar için kayıt harcı ve ilk abonelikte alınan ücret de bu oranda artacak.

TRAFİK CEZALARI GELEN ZAMLAR DUDAK UÇUKLATAN CİNSTEN

Park ihlali cezası 436 TL’ye, kırmızı ışıkta geçme cezası ise 953 TL’ye,

Ruhsatsız araç kullanmanın cezası 166 liradan 370 liraya,

Emniyet kemeri takmama, park yasağı ihlali cezası 196 liradan 436 liraya,

Engelli otopark işgali 392 liradan 874 liraya,

Kış lastiği takmamanın cezası 2 bin 534 liraya,

Alkollü araç kullanmanın cezası bin 906 liradan 4 bin 250 liraya

Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali 427 liradan 953 liraya

Kırmızı ışıkta geçmek 427 liradan 951 liraya

Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak 427 liradan 951 liraya

Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak 888 liradan 1979 liraya

Hız Sınırını %50'den fazla aşmak 1823 liradan 4064 liraya

araç kullanmak (İlk yakalanma) 1823 TL liradan 4064 liraya

araç kullanmak (İkinci yakalanma) 2286 liradan 5096 liraya

Engelliler için ayrılan yere park etmek 392 liradan 873 liraya

Emniyet kemeri kullanmamak 196 TL liradan 436 liraya

Seyir halinde cep telefonu kullanmak 427 liradan 951 liraya

Alkol testine itiraz etmek 3836 liradan 8551 liraya

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 427 liradan 951 liraya

Yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL liradan 951 liraya

Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymamak 288 liradan 642 liraya

Çakar veya siren kullanmak 1823 liradan 4064 liraya

Ehliyetsiz araç kullanmak 3674 liradan 8190 liraya

Drift atmak 9125 liradan 20342 liraya

Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak 9410 liradan 20977 liraya

Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 750 liradan 1671 liraya

Aracı plakasız kullanmak 2312 liradan 5154 liraya

Araca sahte plaka takmak 9107 liradan 20302 liraya

Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 liradan 4064 liraya

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 liradan 436 liraya

Takip mesafesine uymamak 196 liradan 436 liraya yükselecek.

Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikler 750 liradan 1671 liraya