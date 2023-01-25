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Cezayir’de çöle kar yağdı

Cezayir’in güneybatısındaki bazı çöl bölgeleri ender görülen kar yağışıyla beyaza büründü.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 06:13
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Cezayir’de çöle kar yağdı

Cezayir’de çöle kar yağdı
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Cezayir’de Beşar eyaletinin çöl bölgelerine kar yağdı.,Beşar Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraf ve görüntüler sıra dışı bir tablo sundu.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede bazı çöl alanları ve kum tepelerinin beyaza büründüğü görüldü.

Yerel basına göre, Fas sınırındaki Beşar kentine en son 2012’de kar yağmıştı.

Kar yağışı bölge halkında sevince yol açarken, sosyal medya platformları, bölgedeki kar yağışını gösteren fotoğraf ve görüntülerle doldu.

Cezayir Meteoroloji Dairesine göre, bu gece ülkenin güneyindeki Gardaya eyaleti başta olmak üzere diğer çöl bölgelerinde de kar yağması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, daha önce, Beşar kentinde deniz seviyesinden 800 ila 1000 metre yükseklikteki alanlarda kar yağışı uyarısı yapmıştı.

Kış mevsiminin başından bu yana Cezayir’in kuzey bölgeleri fırtınalı soğuk hava dalgası altına girerken, birçok kent ve köy yolu da kar yağışı nedeniyle kapandı.

Ülkede 3 yıldır kuraklık nedeniyle baraj, yer altı suları ve nehir seviyelerinde ciddi düşüş yaşanıyordu. (AA)

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