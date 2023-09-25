ChatGPT artık görebiliyor duyabiliyor ve konuşabiliyor

ChatGPT, artık kullanıcılarıyla sesli görüşme yapabilecek ve paylaşılan görüntüleri algılayabilecek.

Sesli görüşme özelliği

ChatGPT’nin yeni özelliklerinden biri de sesli görüşme yapabilmesi. Kullanıcılar, ChatGPT ile konuşmak için mikrofonlarını kullanabilecek ve sohbet robotundan sesli yanıt alabilecek. Ses özelliği, iOS ve Android işletim sisteminde ayarlardan etkinleştirilebilecek.

Görüntü paylaşımı

ChatGPT, ayrıca kullanıcılarıyla görüntüleri paylaşabilecek. Kullanıcılar, ChatGPT’ye ne hakkında konuşulduğunu göstermek için fotoğraf veya video gönderebilecek. ChatGPT, gönderilen görüntüleri tanıyacak ve ilgili yanıtlar verecek. Görüntü özelliği, tüm platformlarda mevcut olacak.

Plus ve Enterprise kullanıcılarına açılıyor

OpenAI, ChatGPT’nin yeni ses ve görüntü yeteneklerinin “Plus” ve “Enterprise” kullanıcılarına açılacağını duyurdu. Bu kullanıcılar, gelecek iki hafta içinde ChatGPT ile daha zengin bir sohbet deneyimi yaşayabilecek.