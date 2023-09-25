ChatGPT artık görebiliyor duyabiliyor ve konuşabiliyor

OpenAI, yapay zeka uygulaması ChatGPT’ye yeni ses ve görüntü yetenekleri eklediğini açıkladı.

KAYNAK: AA
ChatGPT artık görebiliyor duyabiliyor ve konuşabiliyor

ChatGPT, artık kullanıcılarıyla sesli görüşme yapabilecek ve paylaşılan görüntüleri algılayabilecek.

Sesli görüşme özelliği

ChatGPT’nin yeni özelliklerinden biri de sesli görüşme yapabilmesi. Kullanıcılar, ChatGPT ile konuşmak için mikrofonlarını kullanabilecek ve sohbet robotundan sesli yanıt alabilecek. Ses özelliği, iOS ve Android işletim sisteminde ayarlardan etkinleştirilebilecek.

Görüntü paylaşımı

ChatGPT, ayrıca kullanıcılarıyla görüntüleri paylaşabilecek. Kullanıcılar, ChatGPT’ye ne hakkında konuşulduğunu göstermek için fotoğraf veya video gönderebilecek. ChatGPT, gönderilen görüntüleri tanıyacak ve ilgili yanıtlar verecek. Görüntü özelliği, tüm platformlarda mevcut olacak.

Plus ve Enterprise kullanıcılarına açılıyor

OpenAI, ChatGPT’nin yeni ses ve görüntü yeteneklerinin “Plus” ve “Enterprise” kullanıcılarına açılacağını duyurdu. Bu kullanıcılar, gelecek iki hafta içinde ChatGPT ile daha zengin bir sohbet deneyimi yaşayabilecek.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Son Haberler
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti Güncel
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Yaşam
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota Güncel
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı Yaşam
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler Güncel
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem Güncel
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem
Galatasaray İstanbulspor karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İlk 11 belli oldu Spor
Galatasaray İstanbulspor karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İlk 11 belli oldu