Android 14'ün çıkış tarihi belli oldu. Gelecek yeni özellikler belli oldu

Android cihazlara gelmesi beklenen Android 14 güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu. Bu güncelleme ile hangi özelliklerin telefonlara geleceği belli oldu.

Android 14'ün çıkış tarihi belli oldu. Gelecek yeni özellikler belli oldu

Android kullanıcılarının beklediği Android 14 güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu.

Özelliğin çıkacağı tarih merak konusu olurken gelecek güncellemelerde neler olduğu dikkat çekti.

Merakla beklenen ilk özellik, galeriye erişmek isteyen mobil uygulamalara istenildiğinde görselleri seçerek kısmi erişim yetkisi vermeydi.

Yeni sürüm, tek bir uygulama özelinde ekran kaydı almayı da mümkün kılacak. Artık ekran kaydı alırken farklı bir uygulamaya geçiş yaptığınız sırada bu anlar videoda siyah olarak gösterilecek.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre Android 14 ile gelecek başlıca özellikler şu şekilde;

-Galerinize erişmek isteyen uygulamalara, kısmi erişim verebileceksiniz.

-Özel şekiller ve desenler ile kendi duvar kağıdınızı oluşturabileceğiniz Emoji Lab uygulaması.

-Duvar kağıdı ile uyumlu yeni temalar.

-Duvar kağıdını kullanmadan önce ön izleyebileceksiniz.

-Haftanın ilk gününü, hangi takvimi kullanacağınızı ve sıcaklık birimlerini belirleyebileceksiniz.

-Telefonun LED ışığının rengini değiştirebilme.

-Belge ve görsel paylaşımları için yeni seçenekler.

-Ayarlar uygulaması için arayüz iyileştirmeleri.

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