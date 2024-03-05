ChatGPT’den 2041 tahmini: Alışverişte artırılmış gerçeklik dönemi başlayacak

Yapay zeka, artırılmış gerçeklik (AR), metaverse ve Web3 gibi yeni teknolojiler, geçtiğimiz yıllarda sektörleri dönüştürme potansiyelini de ortaya koydu. Yükseliş ve olgunlaşma döngüleri izleyen bu teknolojiler arasında, perakende ve alışverişin geleceğini etkilemesi en muhtemel kavram, artırılmış gerçeklik oldu. ConsumerX tarafından 12 ülkede yürütülen bir araştırma, müşterilerin gelecekte alışveriş deneyimlerini geliştirmesi beklenen teknoloji olarak en üst sırada artırılmış gerçekliği gösterdi. Bu potansiyel, AR teknolojilerine odaklanan girişimleri de beraberinde getirdi.

Bu bağlamda, Türkiye’de e-ticaretin geleceğini inşa etmek için çalışan ve İ. Eser Memişoğlu ile Kuzey Çağdaş Eroğlu tarafından kurulan Ovesis'in AR teknolojisini hizmet olarak yazılım (SaaS) modeliyle sunan platformu Ovesar, güvenilir kitlesel fonlama platformu Fongogo üzerinden yatırım turuna çıktı.

5 milyon TL fon toplamayı hedefliyor

İşletmelere ürünlerini AR teknolojisiyle interaktif bir şekilde tanıtma, etkileyici deneyimler sunma ve dijital varlıklarını güçlendirme olanağı veren SaaS platformu Ovesar’ın yatırım öncesi değerlemesi, 69 milyon TL olarak belirlendi. %100 yerli sermayeyle kurulan ve geliştirilen Ovesis Yazılım Teknolojileri A.Ş.’nin öncü projesi Ovesar'ın birkaç adımda ürünleri üç boyutlu ortama gerçeğe uygun bir biçimde taşıdığını dile getiren Ovesis Kurucu Ortağı ve CTO'su Kuzey Çağdaş Eroğlu,

“Perakendenin Geleceği araştırması, Z ve Y kuşaklarına mensup 5 kişiden dördünün, AR teknolojisinin alışveriş deneyimlerini güçlendireceğini söylediğini gösteriyor. Ovesis, artırılmış gerçeklik dikeyinde güçlü ürünler geliştiren Ovesar'ın kitle fonlama kampanyasıyla her ölçekten yatırımcıya Web 3.0 teknolojilerine erken yatırım fırsatı sunuyor. 1.000 TL’si olan herhangi bir küçük yatırımcının da Ovesis ortağı olmasını sağladığımız kitle fonlama yatırım turumuzla, bir ay içinde 5 milyon TL yatırıma ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin AR teknolojisi talebini karşılayacak

Artırılmış gerçeklik teknolojisinin, e-ticarette özellikle hacimli ve yüksek fiyatlı ürünlerin satışını kolaylaştırma potansiyeline dikkat çeken Kuzey Çağdaş Eroğlu, “Mobilya, yat, makine, endüstriyel üretim cihazları gibi ürünlerin internetten satın alınması, alıcılar için önemli bir yatırım süreci. AR, bu ürünlerin gerçeğe uygun üç boyutlu modellemelerini en ince ayrıntılarıyla dijital ortama taşıma olanağı sunuyor. Ovesar, sektörün zorluklarına hızlı, kolay ve uygun maliyetli bir çözüm sunuyor” dedi.

En güçlü yanlarından birinin üç adımda entegrasyon olduğuna dikkat çeken CTO, “Ovesar’ın Türkiye’de bir ilk olan; renk, doku ve diğer ayrıntıları değiştirerek yeni ürünleri kolayca oluşturma olanağı sunan editörüyle üretilen üç boyutlu modellemeler, üç adımda, tek satır kod ekleyerek tüm e-ticaret platformlarına entegre edilebiliyor. Ovesar’ın servis modeli, tüm bu süreçleri uygun maliyetli hale getiriyor. Ayrıca sitelere entegre edilen AR ürünlerinin kullanım verileri, analitik özellikler aracılığıyla incelenebiliyor. Ovesar, kitle fonlamadan aldığı güçle, Türkiye’nin AR teknolojisi talebini karşılayacak” ifadelerini kullandı.

“E-ticarete ivme kazandıracak, yurt dışına açılacağız”

Maliyet etkin ve kolay kullanımlı bir çözümle her ölçekten işletme ve kullanıcıya erişilebilirlik getirdiklerini dile getiren Ovesis Kurucu Ortağı ve CTO'su Kuzey Çağdaş Eroğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Geçmişte VR Fuar, Savunma Sanayi Fuar Alanı ve ArvEdu gibi teknolojileriyle AR'ı gerçek dünya örneklerinde uygulamaya alan Ovesis, Ovesar ile bu başarılarına yenilerini ekleyecek. Üç boyutlu model sayımızı 2030'a kadar her yıl %80 ila %100 oranında büyütmeyi, ciromuzu yıllık %40 artırmayı hedefliyoruz. Fongogo üzerinden toplayacağımız fonu 3D Sanal Showroom projemizi hayata geçirmek, yapay zeka odaklı görüntü işleme ve modelleme çalışmalarının adımlarını atmak ve büyüme potansiyelimizi artırmak için kullanacağız. Ülkemizde kazandığımız deneyimler ve yeni atılımlarla, düşük maliyetlerle yüksek nitelikte hizmet sunarak küresel pazarda hızla yer edinmeyi hedefliyoruz. Ovesis’e ve Ovesar’a ilişkin tüm ayrıntıları, Fongogo kampanya sayfamızda paylaşıyoruz. E-ticaretin geleceğinde söz sahibi olmak isteyen tüm küçük ve nitelikli yatırımcıları kampanyamıza davet ediyoruz.”