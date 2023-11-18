ChatGPT’nin sahibi işi bırakıyor

Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın görevinden ayrılacağı bildirildi.

KAYNAK: AA
ChatGPT’nin sahibi işi bırakıyor

OpenAI tarafından yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulunun Sam Altman’ın CEO’luk görevinden ve yönetim kurulundan ayrılacağını duyurduğu aktarıldı.

Açıklamada, şirketin baş teknoloji yöneticisi Mira Murati’nin geçici olarak Altman’ın görevine getirildiği kaydedildi.

Altman’ın ayrılışının yönetim kurulu tarafından yürütülen inceleme sürecinin ardından geldiği belirtilen açıklamada, bu süreçte Altman’ın yönetim kuruluyla olan iletişiminde tutarlı bir şekilde samimi olmadığı ve bu durumun Altman’ın sorumluluklarını yerine getirmesine engel olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Yönetim kurulunun artık Altman’ın OpenAI’ya liderlik etmeye devam etme becerisine güveni yok.” değerlendirmesinde bulunuldu.

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