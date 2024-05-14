Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin yeni versiyonu ortaya çıktı. Teknoloji şirketi Open AI, yeni versiyon GPT-4o'yu tanıttı.
Yeni versiyon, öncekilere göre daha hızlı olurken, dilinin konuşma diline daha yakın olduğu öğrenildi. Yapay zekanın görselleri 'okuyabildiği' ve yüz ifadelerinden duyguları ayırt edebildiği de belirtiliyor.
Sohbet robotunun yeni versiyonu sorulara anında yanıt verebiliyor.
GPT-4o ile metin, görüntü ve ses genelinde uçtan uca tek bir yeni modelin eğitildiğinin bilgisi verilerek, yeni modelin, tüm girdi ve çıktıların aynı sinir ağı tarafından işlendiği ilk model olduğu ifade edildi.
ChatGPT’nin yeni versiyonu GPT-4o, hem ücretli hem de ücretsiz kullanıcıların bilgisayarda yaptığı işlemlere entegre olacak şekilde tasarlandı.
Öte yandan Mac bilgisayarlar için yeni yeni bir ChatGPT uygulaması da sunuldu.
OpenAI, yaptığı açıklamada yeni modelin düşük maliyetine dikkat çekilerek ücretsiz olarak sunulacağını belirtti.
Öte yandan ücretli GPT-4o kullanıcılarının ise daha fazla kapasiteye sahip olacağı kaydedildi.