ChatGPT’nin yeni versiyonu ortaya çıktı

ChatGPT’nin yeni versiyonu ortaya çıktı
Kaynak: Haber Merkezi
Teknoloji şirketi OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin yeni versiyonunu tanıttı. Yeni versiyonda çok sayıda farklı özellik bulunuyor.
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ChatGPT’nin yeni versiyonu ortaya çıktı 1

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin yeni versiyonu ortaya çıktı. Teknoloji şirketi Open AI, yeni versiyon GPT-4o'yu tanıttı.

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ChatGPT’nin yeni versiyonu ortaya çıktı 2

Yeni versiyon, öncekilere göre daha hızlı olurken, dilinin konuşma diline daha yakın olduğu öğrenildi. Yapay zekanın görselleri 'okuyabildiği' ve yüz ifadelerinden duyguları ayırt edebildiği de belirtiliyor.

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ChatGPT’nin yeni versiyonu ortaya çıktı 3

Sohbet robotunun yeni versiyonu sorulara anında yanıt verebiliyor.

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ChatGPT’nin yeni versiyonu ortaya çıktı 4

GPT-4o ile metin, görüntü ve ses genelinde uçtan uca tek bir yeni modelin eğitildiğinin bilgisi verilerek, yeni modelin, tüm girdi ve çıktıların aynı sinir ağı tarafından işlendiği ilk model olduğu ifade edildi.

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ChatGPT’nin yeni versiyonu ortaya çıktı 5

ChatGPT’nin yeni versiyonu GPT-4o, hem ücretli hem de ücretsiz kullanıcıların bilgisayarda yaptığı işlemlere entegre olacak şekilde tasarlandı.

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ChatGPT’nin yeni versiyonu ortaya çıktı 6

Öte yandan Mac bilgisayarlar için yeni yeni bir ChatGPT uygulaması da sunuldu.

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ChatGPT’nin yeni versiyonu ortaya çıktı 7

OpenAI, yaptığı açıklamada yeni modelin düşük maliyetine dikkat çekilerek ücretsiz olarak sunulacağını belirtti.

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ChatGPT’nin yeni versiyonu ortaya çıktı 8

Öte yandan ücretli GPT-4o kullanıcılarının ise daha fazla kapasiteye sahip olacağı kaydedildi.

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