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Che Guevara’nın oğlu hayatını kaybetti

Che Guevara’nın oğlu Camilo Guevara 60 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 19:10
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Che Guevara’nın oğlu hayatını kaybetti

Che Guevara’nın oğlu hayatını kaybetti
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Küba devriminin liderlerinden Che Guevara’nın en büyük oğlu Camilo Guevara, 60 yaşında hayatını kaybetti. Camilo Guevara’nın Venezuela’ya yaptığı bir gezi sırasında felç geçirerek yaşamını yitirdiği açıklandı.

Camilo Guevara, babası 55 sene önce Bolivya’da suikastla öldürüldüğü sırada dört yaşındaydı. Hayatını, Che Guevara’nın mirasını korumak adına Che Merkezi’ne adamıştı.
Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Camilo’nun ölümü konusunda Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Babasının olağanüstü mirasının bir bölümü koruyan Che Merkezi’nin yöneticisi olarak Che’nin oğlu ve fikirlerinin destekçisi Camilo’ya derin bir üzüntüyle veda ediyoruz. Annesi Aleida’ya, eşine ve kızlarına ve tüm Guevara March ailesine kucak dolusu sevgiler.”

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