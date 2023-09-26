Chelesea ayın golünü seçemedi. Çünkü henüz gol atamadılar

Chelsea, İngiltere Premier Lig'de eylül ayını gol atamadan tamamlayacak.

KAYNAK: AA
Chelesea ayın golünü seçemedi. Çünkü henüz gol atamadılar

Son iki sezondur yaptığı yüksek bütçeli transferlere rağmen istikrarlı bir performans sergileyemeyen Chelsea, eylül ayında oynadığı 3 lig maçını da gol atamadan geçirdi.

Chelsea, son olarak geçen pazar günü ağırladığı Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

Eylül ayında oynadığı diğer maçlarda ise Chelsea, evinde Nottingham Forest'a 1-0 mağlup olurken Bournemouth ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Rus iş insanı Roman Abramovich'in geçen yıl ABD'li Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyuma sattığı Chelsea, son transfer sezonlarında en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti.

Chelsea, 6 maçta topladığı 5 puanla Premier Lig'de 14. sırada yer alıyor.

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