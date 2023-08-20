Chelsea 3'lük oldu

Premier Lig'de Chelsea, West Ham United'a 3-1 yenildi

KAYNAK: AA
Chelsea 3'lük oldu

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda West Ham United'a 3-1 yenildi.

Premier Lig'in ikinci haftasında, ev sahibi ekip Nayef Aguerd'ın 7. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Chelsea, 28. dakikada Carney Chukwuemeka'nın golüyle eşitliği yakaladı.

West Ham United, 53. dakikada Michail Antonio ve uzatmalarda Lucas Tolentino Coelho de Lima'nın golleriyle maçı 3-1 kazandı.

West Ham United'da ilk golü atan Nayef Aguerd, maçın 67. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
(AA)

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