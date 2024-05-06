Mbappe mi Usain Bolt mu? Heyecan verici yarış

Sezon sonunda PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan dünya yıldızı futbolcu Kylian Mbappe, kendi adını taşıyan KM vakfının etkinliğinde flaş bir açıklamaya imza attı.

USAIN BOLT YARIŞ TEKLİFİ YAPMIŞTI

Sekiz olimpiyat altın madalyası bulunan, atletizm efsanesi Usain Bolt, geçen günlerde Kylian Mbappe'ye yarışma teklifi yapmıştı.

Mbappe, Jamaikalı eski sprinter Usain Bolt'un 100 metre yarış teklifini kabul etti.

''BEN ONA ONDAN ÖNCE HAYRAN OLMAYA BAŞLADIM''

Usain Bolt'un kendisine ilham verdiğini açıklayan Mbappe, "Böyle bir insana ilham verdiğimi bilmek gerçekten memnuniyet verici. O da herkese ilham verdi. Bunun karşılıklı olduğunu söyleyebilirim ve ben ona ondan önce hayran olmaya başladım" ifadelerini kullandı.

''USAIN BOLT'A KARŞI ŞANSIM YOK''

Bolt'a karşı şansının olmadığını aktaran Fransız yıldız, "Usain Bolt'a karşı hiç şansım olmadığını düşünüyorum. Onun da dediği gibi hiç şansım yok. Ama yarışmak eğlenceli olabilir. Eğer ikimizin de vakti varsa neden olmasın. Sonuçtan pek bir şey beklemiyorum" şeklinde konuştu.

DÜNYA REKORLARINI ELİNDE TUTUYOR

2017 Dünya Atletizm Şampiyonası sonrası emekliye ayrılan Usain Bolt, erkekler 100 metrede 9.58 ve 200 metrede 19.19'luk dereceleriyle dünya rekorlarını elinde tutuyor.

MBAPPE REAL MADRID YOLUNDA!

Aylar öncesinden yazılan haberlerde, 25 yaşındaki yıldız futbolcunun sezon sonu Real Madrid'e imza atması bekleniyor.

Bu sezon 45 maçta forma giyen Mbappe, 43 gol 10 asistlik performansla harika bir sezon geçirdi.