Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları martta geriledi

Kaynak: AA
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları martta geriledi
Euro Bölgesi'nde Üretici enflasyonu martta aylık bazda yüzde 0,4 düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, Avrupa Birliği ve Eudo Bölgesi'nin mart ayı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Eurostat'a göre göre, Avrupa Birliği'nde üretici enflasyonu martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, 2023'ün aynı ayına göre de yüzde 7,6 düşüş gösterdi.

Euro Bölgesi'nde de Üretici Fiyat Endeks, martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 7,8 geriledi.

AB ülkeleri arasında üretici enflasyonunun en çok düşüş gösterdiği ülkeler sırasıyla Bulgaristan, Yunanistan Danimarka, ve İspanya yaşandı..Aylık bazda ÜFE martta, İrlanda ve İsveç'te yüzde 0,9, Almanya ve Hırvatistan'da yüzde 0,2 yükseliş gösterdi.

Üretici enflasyonu yıllık bazda en çok düşüş ise Slovakya'da yüzde 24,6, İrlanda'da yüzde 19,8 ve yüzde 13,4'le Belçika'da yaşandı.Lüksemburg'da yüzde 16,5 ve Malta'da yüzde 0,7 artış gösterdi.

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