Borsa günün ilk yarısında geriledi

Öğlen saatlerine kadar süren işlemlerde, endeks saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın 8,06 puan altına düştü ve toplam işlem hacmi 49,4 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık sektörü endeksi yüzde 0,18, holding endeksi ise yüzde 0,04 değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 1,69 ile bilişim sektörü elde ederken, en büyük kaybı ise yüzde 1,82 ile spor sektörü yaşadı.

Küresel piyasalarda ise, ABD’de geçtiğimiz hafta açıklanan ve beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verileri sonrasında, ABD ekonomisinin “yumuşak iniş” yapabileceği öngörüleri güçlendi. Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta boyunca yapacakları açıklamalar, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Analistler, öğleden sonra Türkiye’de reel efektif döviz kurunun izleneceğini, yurt dışında ise veri akışının sakin olacağını ifade ediyorlar. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyeleri direnç noktaları olarak görülürken, 10.200 ve 10.100 puanlar ise destek seviyeleri olarak belirtiliyor.