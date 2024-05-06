İnşaat malzemesi sanayi üretimi şubatta arttı

Kaynak: AA
İnşaat malzemesi sanayi üretimi şubatta arttı
Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi üretimi şubatta 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 24,7 arttı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Aylık Sektör Raporu nisan ayı sonuçları yayımlandı.

Yayımlanan rapor kapsamında, inşaat malzemesi sanayi üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 24,7 artış kaydetti. Yılın ilk 2 ayındaki üretim artışı 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 14,3 oldu.

Ocak-şubat dönemlerinde 17 alt sektörde üretim 2023’ün ilk iki ayına kıyasla artış kaydederken, 5 alt sektörde azalış gösterdi.

Yılın ilk iki ayda üretim demir-çelik çubuk profilde yüzde 30,4, hazır betonda yüzde 29,1, çimentoda yüzde 26,7, demir ve çelikten inşaat ürünlerinde yüzde 24,5 artarken, inşaat camlarında yüzde 23 artış kaydetti.

Seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 23,2, seramik sağlık gereçleri üretimi ise yüzde 19,4 azalış gösterdi.

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