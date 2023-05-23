Chelsea Osimhen için kesenin ağzını açıyor

Napoli'nin kazandığı şampiyonlukta en büyük pay sahibi olan oyuncularından Osimhen'in peşine Chelsea düştü.

Chelsea Osimhen için kesenin ağzını açıyor

Bu sezon kabus gibi bir sezon yaşayan Chelsea'de yeni sezonun yapılanması başlıyor. Londra temsilcisi, Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen için girişimlerine başladığı öğrenildi.

Soccernet'in haberine göre; Chelsea, Osimhen'i yakından takip ediyor. Chelsea, Osimhen ile ilgilendiğini ve Napoli'nin 150-160 milyon € değerindeki değerini kapsayan bir teklif sunmaya istekli olduğunu belirtti. Teklif ayrıca Christian Pulisic ve Kepa Arrizabalaga'yı da içerebildiği gelen haberler arasında yer alıyor.

Oyuncunun 2025'e kadar sözleşmesi olan Napoli takımında yöneticiler, oyuncuyu bırakmak istemese de gelen teklifleri değerlendirmek istediği de ifade edildi.

Bu sezon Osimhen, 37 maçta 28 gol ve 5 asist üretti. Nijeryalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 100 milyon euro.

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