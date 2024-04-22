Chery neden Türkiye değil de İspanya’da üretim yatırımı yaptı?

HABER: ERCAN KARACA

2024 yılının ilk çeyrek rakamlarını açıklamak ve sektördeki gelişmeleri değerlendirmek için gazetecilerle bir araya gelen Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, ilk olarak Chery’nin İspanya yatırımıyla ilgili soruya cevap verdi. Çinliler’in Türkiye’ye ithalat değil, yatırım yapmaları gerektiğini daha önce de dile getirdiğini söyleyen Eroldu, “Çünkü Avrupa Birliği'ne girmek açısından Türkiye'de yatırım yapmakla İspanya'da yatırım yapmak arasında bir fark yok. sonuçta biz de gümrük birliğindeyiz, İspanya’da” diye konuştu.

MESELE TEŞVİKLER DEĞİL

“Fas'a gitse diyeceğim ki Fas'ta kral var, kral nakit para veriyor yatırımcılara işte nakit teşvikler var, ondan etkileniyor ama İspanya ve Macaristan gibi ülkelerde böyle benim bildiğim nakit teşvikler de yok” diyen Eroldu, “Özellikle İspanya'da hiç yok böyle bir şey. Dolayısıyla teşvikler anlamında İspanya Türkiye'den daha fazla teşvik etmiyor. Hani o açıdan da Türkiye'de teşvik olmadığı için gelmiyorlar veya teşvikler seviyesi yeterli değil diye de bir konu yok. Muhtemelen pazara yakınlıktan dolayı bunu yapıyorlar” ifadesini kullandı.

İLK AŞAMADAKİ YATIRIMLARDA PAZARA YAKINLIK ÖNEMLİ

Eroldu, “Neden mesela Romanya'ya gitmiyorlar? Romanya'da Avrupa Birliği içinde. İşçilik maliyeti açısından da daha ucuz ama yine yüksek adet satış olan pazarlara bir miktar daha uzak ve batarya yatırımları yok yani lojistik yatırımları yok. O yüzden pazara yakınlık şu anda ilk aşamadaki yatırımlarda önemli. Konu bize gelince ise, bugün Avrupa'nın ortalama milli geliri 35 bin dolar, Türkiye’de milli gelir 10 bin dolar. Tabi Türkiye'de şimdi büyük de bir potansiyel var. Bunu kabul etmek lazım. Yüzde 80 ÖTV’nin olduğu bir yerde 1 milyonluk bir pazar var” dedi.

20 KÜSÜR SENEDEN BERİ YENİ YATIRIM GELMİYOR

Eroldu şunları söyledi: “Şimdi göreceli olarak bu vergiler aşağı indirilse en büyük teşvik aslında pazarın kendisi. Niye, mesela yatırımcılar Rusya'ya gittiler 10 sene önce. Çünkü 3 milyona gidebilecek bir pazar potansiyeli vardı. Tamam şimdi hepsi çok büyük zararlar yazdılar, kapattılar geri geldiler ama niye gittiler, yani orada teşvik mi vardı? Bu 3 milyonluk pazar herkesin iştahını açar. Neden Türkiye’ye 20 küsur seneden beri yeni yatırım gelmiyor? Teşviklerimiz var fakat Türkiye pazarın 1 milyon değil 2 milyon olsa iş değişir.”

‘REKABET ETTİĞİMİZ ÜLKELERDE ÖTV YOK’

“Bugün bakarsanız tüm dünyada bizim rekabet ettiğimiz batılı ülkelerde ÖTV gibi bir vergi sistemi yok” diyen Eroldu, “Çoğu ülkede yalnızca KDV var. Bu tabi bir kerede olmayacak ama belli bir plan çerçevesinde pazarın büyütülmesiyle burda yabancı yeni sermaye Türkiye’ye gelecektir. Pazarın büyütülmesi için ya ülke zenginleşecek yani bizim 10 bin dolarlık milli gelirimiz 50 bin dolara çıkacak ya da o çok uzun zaman alacaksa insanların yeni araca erişebilmesi için bu vergilerin azaltılması gerekir ki yatırım gelmesi arzu ediliyorsa” açıklamasını yaptı.