CHP Ankara Çankaya adayının ismi içeriden sızdırıldı

Gazeteci Orhan Uğuroğlu’nun aldığı kulis bilgilerine göre, Ankara’nın Çankaya ilçesinde CHP’nin adayı olarak Hüseyin Can Güner önerildi. Bugün toplanan CHP MYK toplantısında yerel seçimlere girecek olan birçok isim belli olurken, MYK’nin önerdiği isimler Parti Meclisi’nde görüşülüp oylanmasıyla son karar verilecek.

ÖZGÜR ÖZEL’İN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Gazeteci Orhan Uğuroğlu’nun aktardığı, CHP’nin Çankaya’ya aday gösterdiği 30 yaşındaki Hüseyin Can Güner hakkında Özgür Özel’in geçmişteki sözleri yeniden gündem oldu. Hakim Savcılık Sınavını kazanmasına rağmen, ‘Alevi’ kimliğinden ötürü 2 kez mülakatta elendiği belirtilmişti.

Öte yandan Çankaya adayı olması beklenen Güner'in bir dönem CHP'li Veli Ağbaba'ya avukatlık yaptığı da öğrenildi.

HÜSEYİN CAN GÜNER KİMDİR?

Kulislerde CHP’nin Çankaya Belediyesi başkan adayı olduğu iddia edilen Hüseyin Can Güner’in kim olduğu ve özgeçmişi merak edildi. İşte Güner’in biyografisi:

1993 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2015 yılında mezun oldu.

Üniversite yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olan Hüseyin Can Güner, Ankara İl Gençlik Kolları üniversite komisyonu, Sosyal Demokrat Öğrenciler örgütlenmesi ve CHP Çankaya İlçe Gençlik Kolu’nda çalışmalar yürüttü. 2013-2014 yıllarında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı, 2018-2020 yılları arasında Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Çankaya İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2014-2016 yılları arasında Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonu’nda, 2020-2023 yılları arasında da CHP’yi temsilen Seçim Kurullarında görev aldı. Bu sırada aktif olarak Avukatlık mesleğini yapmaya devam etti. İkinci Yüzyıl Dergisi Yayın Kurulu üyeliği yapan Hüseyin Can Güner, ayrıca Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği üyesi.

CHP'DE ADAY MESAİSİ 12 İSİM DAHA MYK'DEN GEÇTİ

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu'ndan geçen belediye başkan adayları belli olmaya başladı. Malatya'da Veli Ağbaba, Adıyaman'da Abdurrahman Tutdere, Esenyurt'ta Gürsel Tekin, Ümraniye'de Aykut Erdoğdu, Kadıköy'de Murat Kösedağ'ın ismi öne çıktı. Son karar Parti Meclisi'nde verilecek.

CHP’de Merkez Yönetim Kurulu (MYK), aday belirleme gündemiyle toplandı. Toplantıda belediye başkan adayları için ismi önerilen isimler belli olmaya başladı. Partinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı için Veli Ağbaba'nın ismi geçti.

İstanbul'un 10 ilçesinde de adaylar MYK'den geçti. Buna göre Esenyurt'ta Gürsel Tekin, Kadıköy'de Mesut Kösedağ, Ümraniye'de Aykut Erdoğdu'nun ismi MYK'de kabul edildi. MYK'den geçen isimler Parti Meclisi'nde oylanacak.

Merkez Yönetim Kurulu'ndan geçen isimler şöyle:

Malatya: Veli Ağbaba

Adıyaman: Abdurrahman Tutdere

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Çekmeköy: Orhan Çerkez

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

Beykoz: Alaattin Köseler

Kadıköy: Mesut Kösedağ

Sarıyer: Oktay Aksu

Kağıthane: Tonguç Çoban

Esenyurt: Gürsel Tekin