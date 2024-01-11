CHP Can Atalay için talep etmişti. Meclisin olağanüstü toplanması reddedildi

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CHP Can Atalay için talep etmişti. Meclisin olağanüstü toplanması reddedildi
Muhalefet partileri, Can Atalay kararının ardından ortaya çıkan yargı kriziyle ilgili olarak Meclis'in toplanması talebine karşı çıkan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

CHP'li Gökhan Günaydın "TBMM'nin toplanmamasına yönelik kararı protesto ediyoruz" açıklamasını yaptı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmenin ardından bir basın açıklaması düzenledi.

CAN ATALAY İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

Gökhan Günaydın’ın yaptığı açıklamanın maddeleri şu şekilde:

"Mustafa Şentop'un başkanlığında benzer durumda Meclis toplanmıştır. O gün toplayıp bugün toplamamak halkın iradesine karşı çıkmaktır.

Bu eğer bir içtihat haline gelirse, Türkiye'nin en önemli olaylarında Meclis'in gücünü geri çekecektir.

Kurtulmuş, görüşlerini tekrar etti. Biz hukuken veya siyaseten doğru bulmuyoruz. Değer atfetmiyoruz. TBMM'nin toplanmamasına yönelik kararı protesto ediyoruz."

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