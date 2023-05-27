CHP Gençlik Kolları'ndan 'Vatan haini, terörist' hakaretlerine videolu yanıt

CHP Gençlik Kolları sosyal medya hesaplarından 'Vatan haini, terörist' hakaretlerine videolu yanıt verdi.

CHP Gençlik Kolları'ndan 'Vatan haini, terörist' hakaretlerine videolu yanıt

Türkiye yarın Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gidiyor. Seçim öncesi CHP Gençlik Kolları çarpıcı bir video yayınladı.

CHP Gençlik Kolları Twitter’dan video paylaşımında bulundu. Paylaşıma, “Erdoğan kaybederse TÜRKİYE kazanacak! Vicdanının sesini dinle! Değişim için #KararVer” notu düşüldü.

Paylaşılan videoda genç bir kadının sandık müşahitliği eğitimleriyle ilgili insanlara yardımcı olduğu görülüyor.

Bu sırada arayan birinin “Teröristsiniz siz. Terörist. O vatan hainlerine çalışıyorsunuz hepiniz. Bu memleket sizin yüzünüzden bu halde” dediği ve genç kadının “Benim abim bu vatan için…” şeklinde cevap vermeye çalışması sonrası telefondaki adamın kadını susturarak “Sus! Boş yere vatan haini demiyorlar size” diyerek telefonu kapattığı görülüyor.

Telefonun kapanması üzerine ise genç kadının yarım kalan cümlesini, “…şehit oldu” şeklinde ağlayarak bitirdiği duyuluyor.

yiyuo.jpg

tfytg.jpg

pogops.jpg

c.jpg

Öne Çıkanlar
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?
Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Son Haberler
Ömer dizisine Kuruluş Osman'dan flaş transfer! Gamze'nin eski eşine hayat verecek Magazin
Ömer dizisine Kuruluş Osman'dan flaş transfer! Gamze'nin eski eşine hayat verecek
Rüyada kezzap görmek neye işaret? Rüyada kezzap görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada kezzap görmek neye işaret? Rüyada kezzap görmek ne demek?
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı Spor
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Otluk alan yangın duman şehri kapladı Güncel
Otluk alan yangın duman şehri kapladı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırp İlerleme Partisinin liderliğini bıraktı Dünya
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırp İlerleme Partisinin liderliğini bıraktı
Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında kürsüye çıkan kadın feryat etti Siyaset
Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında kürsüye çıkan kadın feryat etti
Almanya'da 30 yıldır dinmeyen acı: Solingen faciası Dünya
Almanya'da 30 yıldır dinmeyen acı: Solingen faciası