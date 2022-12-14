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Kılıçdaroğlu'nun Almanya programı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14-17 Aralık'ta Almanya'yı ziyaret edecek.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 09:37
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya programı

Kılıçdaroğlu'nun Almanya programı
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CHP'den yapılan açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından yarın da Almanya'ya gidecek. Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinde endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin ile çeşitli temaslar ve çalışma toplantıları gerçekleştirecek.

Kılıçdaroğlu'nun Almanya programının ana temasını endüstri dönüşümünün oluşturacağı belirtilirken, Rifkin'in Almanya eski Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini yerinde gözlemleyeceği ve Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için önemli temaslarda bulunacağı ifade edildi.

Sektörel kuruluşların temsilcileriyle de toplantılar yapması planlanan Kılıçdaroğlu, üniversite, işgücü ve üretim süreçlerini yeni teknolojilerle birbirine bağlayan ve bu yolla akıllı endüstriye geçişi sağlayacağı düşünülen modelleri yerinde inceleyecek.

Almanya ziyaretinde sosyal devlet anlayışıyla oluşan refahın ve zenginliğin topluma yayılmasına dair deneyimleri de inceleyeceği vurgulanan Kılıçdaroğlu'nun, ziyaret boyunca üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerle de temaslar gerçekleştireceği öğrenildi.

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