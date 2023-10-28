CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim vurgusu. “Mansur Başkanın başkanlığında yine yolumuza devam edeceğiz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen 100. Yıl Park’ı açılış törenine katıldı.

KAYNAK: İHA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim vurgusu. “Mansur Başkanın başkanlığında yine yolumuza devam edeceğiz”

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’in 100. yılının önemli olduğunu vurgulayarak, “Önemi sadece 100 yıl olmasından kaynaklanmıyor çünkü Kurtuluş Savaşını verip, Cumhuriyeti kurduktan sonra bütün mazlum milletlere örnek olduk.

Biz Kurtuluş Savaşını verdikten sonra işgal altında olan pek çok ülke, onlar da milli kurtuluş savaşını verdiler ve bizi örnek aldılar.

Biz Cumhuriyeti kurduk, onlar da Cumhuriyeti inşaa ettiler. Biz demokrasimizi geliştirmeye çalıştık, onlar da demokrasilerini geliştirmeye çalıştılar. Yani Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde bütün mazlum milletlere örnek olan bir karakteri vardır” diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI KONUSUNDA VURGUDA BULUNDU

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Mansur Başkanın başkanlığında yine yolumuza devam edeceğiz. Yeni belediye başkanlarını kazanmak üzere” ifadesini kullandı.

Öne Çıkanlar
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Son Haberler
Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Gündem
Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Binler Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda: "Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun!" Gündem
Binler Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda: "Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun!"
Ankara’da yokuş aşağı ilerlerken duramayan araç otoparka girdi: 1 yaralı Gündem
Ankara’da yokuş aşağı ilerlerken duramayan araç otoparka girdi: 1 yaralı
Yunanistan’dan Türk vatandaşlarına özel vize hazırlığı. Anlaşma taslağı sızdı Gündem
Yunanistan’dan Türk vatandaşlarına özel vize hazırlığı. Anlaşma taslağı sızdı
Cumhuriyetin 100. yılı için koli parçalarıyla Atatürk ve Anıtkabir silüeti Gündem
Cumhuriyetin 100. yılı için koli parçalarıyla Atatürk ve Anıtkabir silüeti
Ankara'da coşkulu 100. yıl kutlaması Gündem
Ankara'da coşkulu 100. yıl kutlaması