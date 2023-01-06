CHP Genel Merkezi'ndeki o görüntüye Mehmet Faraç’tan sert tepki

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin parti genel merkezinde röportaj verdiği sırada arkasında Türk bayrağı bulunmamasına sert tepki gösterdi.

Beyaz TV’de katıldığı ‘Derin Gündem’ isimli programda konuşan Faraç, şu ifadeleri kullandı:

“CHP TABANI BUNLARI KUSAR”

“Büyük bir skandal bu. CHP'de zaten Atatürk'e karşı zavallılar var. Atatürk kefere diyen adam milletvekili CHP'de şu anda. Atatürk'ün Dersim üzerinden katliamcı diyen milletvekili var. ‘CHP kapansın, dernek olsun’ diyen zihniyet var. Ama bakın CHP tabanını tanımıyorlar. Kim gelirse gelsin, kim genel başkan, kim MYK, kim parti meclisi, vekil olursa olsun CHP'nin tabanının içerisinde bir direnç vardır. O direnç eninde sonunda bu bayrağın oradan alınmasının hesabını da sorar. Orada özerklik isteyenin hesabını da sorar. PKK'lıları savunan vekillerin hesabını da sorar. Atatürk'e sahip çıkılmamasının hesabını da sorar. Bir bakmışsınız o delege ters çarpmış. O yönetim orada yok. Şimdi delege sistemini değiştirin. İl başkanlarını değiştirin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisine, çizgisine uymayan insanları getirin, istediğiniz kadar doldurun. CHP tabanı bunları kusar. Dışarı atar.

“KENDİ ROTANIZLA BİR YERE GİTMEMEK KONUSUNDA ISRAR EDERSENİZ HEDEFE ULAŞAMAZSINIZ”

‘Düşmanımın düşmanı, dostumdur’ yaklaşımı bir hastalıktır. AKP'yle sen mücadeleni yap. İstediğin kadar mücadeleni yap. Biz de ben de çok eleştiriyorum AKP'yi. Yıllardır eleştiriyorum. Yanlışını eleştiriyorum. ANAP'ı da eleştirdim, DYP'yi de eleştirdim. CHP'yi de eleştiriyorum. Gazetecilik görevimi yapıyorum. Ama bakın siz CHP'nin çizgisinden çıkarak, HDP'lileşerek ya da AKP'lileşerek ya da başka bir partileşerek, kendi rotanızla bir yere gitmemek konusunda ısrar ederseniz hedefe ulaşamazsınız. CHP niye on yılı aşkın süredir, yirmi üç, yirmi beş bandında duruyor? Nedeni bu. Kaç tane parti içerisinden çıktı? Bir tek Muharrem İnce çıkmadı ki. Tavandan kaymalar gidiyor. İYİ Parti'ye giden var. Muharrem İnce'nin partisine giden var. Iğdır milletvekili gitti, parti kurdu. Kaç tane insan çıktı içerisinden? Bir an önce bu skandalın hesabını genel başkan sorsun diyorum.

“HALA GERÇEK OLDUĞUNA İNANAMIYORUM”

Bu bayrak oradan kaldırıldı mı? Fotomontaj mı, biri bir şey mi yaptı bilmiyoruz. Eğer bu yapıldıysa gerçekten kaldırıldıysa bu büyük bir skandaldır. CHP'nin sırtına bir hançer saplanmıştır. Bu bayrak oraya konulsun. Orası HDP genel merkezi mi? Ben konduramıyorum, inanamıyorum. O bayrak, bu Cumhuriyeti kuran partinin çizdiği bir bayrak. O bayrağın üzerinde milyonlarca şehidin kanı var. Atatürk'ün partisinin genel merkezi mi orası, HDP genel merkezi mi?. Ben soruyorum şimdi.

Bakın CHP tabanı bu olayla ilgili genel merkeze sorular sorsun. Bunun sorumlusu kimse ortaya çıksın. Cumhuriyet Halk Partisi’ne ağır bir zarar veriyor bu manzara. Ben hayatım boyunca Cumhuriyet Halk Partisi’nde böyle bir manzara görmedim. Hala gerçek olduğuna inanamıyorum.

“BU GERÇEKSE UTANÇ VERİCİDİR”

Ben bu ülke bölünmesin, bayrak düşmesin diye yaşamımı buna göre düzenlemiş bir insanım. Ben bu ülkeye aşık bir adamım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Parti Meclisi üyesi olmamın bir nedeni de Atatürk'ün kurduğu partiye gidip elimi taşın altına koymak. Ama bugün ne benim çizgimde insan var orada, ne de benim savunduğum gibi savunan var. Ben şunu söylüyorum. Bu gerçekse utanç vericidir. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin 130’dan fazla milletvekillinin hiçbiri eğer ‘bu bayrağı kim kaldırdı’ demiyorsa, bu bayrağı yerine koymuyorsa tamamına yazıklar olsun. Bakın tamamınıza yazıklar olsun.

Bunun hesabını soracaksınız. Kim yaptı bunu? Efendim özerklik isteyen biri mi bunu yaptırdı? Canlı yayını yapan televizyon mu istedi? Bu röportaja aracı olan milletveikili mi buna izin verdi? Yoksa CHP yönetimi mi verdi? Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren insanlara bu bayrağı yerine koymaları için buradan çağrıda bulunuyorum. Ya bu ülkede Yunan sınırında bayrağı indirmeye kalkan Yunan askerini, asker vurdu. Bir bayrak için neler oldu. Bu ülkede bir bayrak inmesin diye doğuda onbinlerce asker ve polis terörle mücadele ediyor.”