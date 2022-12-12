﻿CHP heyeti selin yaşandığı Antalya'ya gidiyor

CHP'den yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Genel Başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan parti heyeti, selin yaşandığı Antalya'ya gidiyor.
Heyette, Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun ve Ali Öztunç ile Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve CHP Antalya milletvekilleri yer alıyor.
Heyet, sel bölgelerinde detaylı incelemelerde bulunacak, vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini dinleyerek yerel yönetimlerle koordinasyonu sağlayacak.
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