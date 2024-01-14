CHP İl Başkanından Soylu'ya yaylım ateşi. Soylu'nun avukatı 'İBB'de 550 terörist var' söylemi düşünce özgürlüğü demişti

İçişleri eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, görevde bulunduğu dönemde İBB'yi hedef alarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 550 teröristin olduğunu iddia etmişti.

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ARKASINA SIĞINDI

Söz konusu soruşturma tutanağında da Soylu'nun avukatının, Soylu'nun İçişleri bakanı olduğunu ve hazırlanan rapor doğrultusunda elindeki bilgileri siyaset yapma özgürlüğü, düşünce ve kanaat açıklama özgürlüğü kapsamında açıkladığını söyleyerek savunması siyasilerin tepkisine yol açmıştı.

"KUMPASTAN MEDET UMANLAR..."

Konuyla ilgili son olarak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Utanmadan sıkılmadan yalan söyledi, şimdi yan çiziyor. Dönemin (h)iç işleri bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 550 kişinin, çeşitli ‘terör’ örgütleri ile ilişkili olduğunu öne sürmüştü.

SOYLU’YA 3 KURUŞLUK TAZMİNAT DAVASI AÇILMIŞTI

İBB çalışanı bu iftiraya karşı ‘3 kuruşluk’ tazminat davası açmıştı.

Bakın iftiradan, kumpastan medet umanlar açılan davaya ilişkin savunmasında ne demişler; “siyaset yapma özgürlüğü ve düşünce ve kanaat açıklama özgürlüğü kapsamında söyledim.

"HALKIMIZ BU ZİHNİYETİ TANIYOR"

İftira siyaset mi? Alenen yalan söylemek, insanları töhmet altında bırakmak düşünce özgürlüğü mü?

2024 Yerel Seçimlerinde yine iftiralara, montaj videolara, sahte broşürlere karşı yarışacağız! Ancak halkımız bu zihniyeti artık tanıyor, kazanacağız!”